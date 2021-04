Wethouder Visser: ‘We gaan zeker met omwonenden Molenbuurt in gesprek’

MOLENLANDEN • Dat de nieuwe brede school in Groot-Ammers in de Molenbuurt komt, is nog geen uitgemaakte zaak. “Het is echt niet zo dat alle seinen reeds op groen staan”, verklaarde wethouder Bram Visser dinsdagavond in de raadsvergadering van Molenlanden.

Vanuit de Molenbuurt werd ingesproken door mevrouw Schippers. Zo sprak haar verbazing uit over de beoogde locatie tegenover de Peilmolen/Standerdmolen. “Dit is gebeurd zonder gedegen onderzoek en zonder bewonersparticipatie. Het woongenot in de buurt en de verkeersveiligheid zijn onvoldoende onderzocht.”

Schippers vroeg de raad alle belangen af te wegen, niet alleen die van de drie scholen. “Er zijn ook bewoners die het niet zo’n groot probleem vinden”, voegde ze er in alle eerlijkheid aan toe.

Brief

Wethouder Bram Visser lichtte in zijn beantwoording toe ‘dat het echte participatietraject nog moet gaan plaatsvinden’. “Maar het was beter geweest de omwonenden drie weken geleden een brief te sturen dat het verkenningsrapport vanavond in de raad besproken zou worden”, erkende hij.

Harde noten

Visser zegde de raad toe nog voor de zomer met de omwonenden in gesprek te gaan. “Laten we kijken of we er met elkaar uit kunnen komen. Het is echt niet zo dat alle seinen reeds op groen staan. Er zijn nog harde noten te kraken, waaronder over de verkeersveiligheid.” Ook de voorkeurslocatie zou in principe gaandeweg het traject nog kunnen wijzigen.

