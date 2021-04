Historische Kring Nieuwpoort erft stadsboerderij van Willem en Rozien Rozendaal

NIEUWPOORT • De Historische Kring Nieuwpoort accepteerde onlangs een bijzondere erfenis: Willem en Rozien Rozendaal lieten de vereniging hun stadsboerderij na.

Willem en Rozien Rozendaal; de oudere inwoners van Nieuwpoort kunnen zich nog goed herinneren hoe de ongetrouwde broer en zus op hun oude trekker door de vestingstad reden. Willem achter het stuur, Rozien op het stoeltje boven één van de achterwielen.

Ze waren eigenaar van de laatst overgebleven stadsboerderij in het historische centrum. Dat karakteristieke pand met de naam ‘Vredebest’ lieten ze in 2018 na aan de Historische Kring Nieuwpoort.

Hooizolder

De contacten met de vereniging werden tien jaar eerder gelegd. Het stadhuis bood niet voldoende ruimte meer voor de opslag van materialen en dus liep bestuurslid Teus Verveer op een avond binnen bij Willem en Rozien.

“Ik vroeg hem of we hun hooizolder mochten gebruiken. ‘Dat is prima’, zei Willem. ‘Op één voorwaarde: ik wil er niks voor hebben.’ ‘Dan zijn we het snel eens, reageerde ik.”

Tevredenheid

De samenwerking verliep in de jaren erna naar volle tevredenheid. Het schenken van de stadsboerderij aan de Historische Kring kwam in de loop van de tijd ook al af en toe ter sprake. Na het overlijden van Rozien in 2018 - Willem was in 2009 al overleden - bleek uit de erfenis dat broer en zus hun hofstee inderdaad aan de vereniging hadden nagelaten.

“Waarom ze dat gedaan hebben? Ze leefden teruggetrokken, maar hadden wel een grote waardering voor de gemeenschap van Nieuwpoort. Op deze manier wilden ze iets terugdoen en de familienaam Rozendaal in stand houden”, vertelt bestuurslid Adrie den Hartog.

Goed onderhouden

Het was een gift waar de Historische Kring wel enige tijd over na moest denken. Want hoe ga je zo’n boerderij onderhouden? Met de lusten komen ook de lasten. Uit onderzoek bleek dat het pand goed onderhouden was.

“We begonnen dus niet met een achterstand. Dat was een groot pluspunt. Tijdens een hierover gehouden ledenvergadering kreeg het bestuur unaniem toestemming om de erfenis te accepteren.”

Theeschenkerij

De volgende stap is nu een bestemming vinden voor ‘Vredebest’. Er is een stichting in oprichting die dat op gaat pakken. “Er zijn al veel plannen op tafel gekomen, op het gebied van zorg, toerisme of een theeschenkerij zoals Rozien graag wilde. Maar keuzes moeten er nog gemaakt worden. Er zal een exploitatie moeten komen om het onderhoud te bekostigen. Wat in ieder geval vaststaat: we gaan het historische karakter van deze stadsboerderij ook in de toekomst behouden.”