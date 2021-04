Abri’s in gemeente Vijfheerenlanden krijgen een uniforme uitstraling

VIJFHEERENLANDEN • Alle abri’s in Vijfheerenlanden worden vervangen en eigendom van de gemeente. Ze krijgen een uniforme en herkenbare uitstraling, onder andere door het toevoegen van het gemeentelogo.

Met de aanschaf is een bedrag gemoeid van 540.000 euro. De jaarlijkse kapitaallasten van 27.300 euro worden gedekt uit de opbrengsten van exploitatie van de abri’s.

Eén type abri heeft volgens de gemeente voordelen. Het is goedkoper in onderhoud.

Contracten

De drie voormalige gemeenten Vianen, Leerdam en Zederik hebben in het verleden met verschillende bedrijven contracten afgesloten voor plaatsing, beheer, onderhoud en schadeherstel van de bushokjes.

In Vianen waren de abri’s eigendom van de exploitant. Het contract loopt eind 2022 af.

Na beëindiging van de concessie zal de exploitant de oude abri’s in Vianen verwijderen. De abri’s in Leerdam zijn in matige staat, hebben geen vitrines en zijn in de huidige staat niet interessant voor exploitatie. De abri’s in Zederik zijn wel in goede staat en de meeste zijn voorzien van een vitrine voor reclame-uitingen.

Exploitant

Nu wordt de situatie in de hele gemeente in één keer gelijkgetrokken. Beheer, onderhoud en schadeherstel worden via een aanbesteding uitbesteed aan een exploitant. Door middel van reclame-inkomsten (in de abri’s komen vitrines) kan de exploitant de kosten dekken en de afdracht doen aan de gemeente.

De nieuwe abri’s kunnen er onder andere voor zorgen dat reizen met het openbaar vervoer aantrekkelijker wordt. Uitgangspunt daarbij is dat ze ‘schoon, heel en veilig’ zijn.

Er zal optimaal worden ingezet op duurzaamheid. “Daar waar zinvol en passend binnen de begroting zullen de abri’s worden voorzien van sedum daken en de inschrijvers zullen gestimuleerd worden om duurzame en circulaire materialen te gebruiken.”

Het onderwerp staat donderdag op de raadsagenda als hamerstuk.