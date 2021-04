Juf Rianne van de Eben-Haëzer in Groot-Ammers 25 jaar in het onderwijs

GROOT-AMMERS • Juf Rianne den Hertog, die al bijna 14 jaar werkzaam is als kleuterjuf op de CBS Eben-Haëzer in Groot-Ammers, zit op 22 april 25 jaar in het onderwijs.

Op dinsdag 20 april heeft ze het feest gevierd in de klas en met collega’s. Na versoepelingen volgt er een echte feestdag.