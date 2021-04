Geen gezamenlijke dodenherdenking op 4 mei in Giessenburg

GIESSENBURG/GIESSEN-OUDEKERK • Het 4 mei comité Giessenburg/Giessen-Oudekerk zal gezien de huidige omstandigheden geen herdenking organiseren in de avond.

Wel wordt iedereen uitgenodigd om gedurende de dag op 4 mei op een zelfgekozen tijdstip langs te lopen bij het monument bij de kerk en het vliegeniers monument. Ook de jongeren en kinderen worden hiervoor uitgenodigd.

Als teken van verbondenheid met elkaar wordt aan iedereen gevraagd om een bloem neer te leggen als eerbetoon aan hen die hun leven gaven voor onze vrijheid.

Om 20.00 uur wordt er twee minuten stilte gehouden om herdenken. En op 5 mei wordt er in dankbaarheid gevierd dat we al zolang in vrijheid mogen leven.