‘Molenbuurt Groot-Ammers ongeschikt voor brede school’

GROOT-AMMERS • De Molenbuurt is ongeschikt als locatie voor de nieuwe brede school, vindt Jeanine Streefkerk. Mede namens andere bezorgde buurtgenoten schreef ze een brief naar de gemeenteraad. ‘Andere locaties hebben betere papieren in huis’.

Plan is in Groot-Ammers de drie basisscholen en de kinderopvang onder één dak te brengen in een nieuw te bouwen brede school. Voorkeurslocatie: de Molenbuurt.

Onbegrijpelijk, vindt Jeanine Streefkerk. “Ik ben heel erg geschrokken van dit bericht. Het kan toch niet zo zijn dat ze een grote school met ruim 400 kinderen en kinderopvang in een nieuwbouwwijk met bijbehorende smalle straten willen realiseren?”

Te smal

De briefschrijfster zegt graag in gesprek te gaan met het gemeentebestuur. “De Molenbuurt is niet de plek voor een school van dergelijke omvang en wij zullen hierdoor onredelijk worden geschaad in ons belang om in een fijne woonomgeving te wonen.”

Volgens Jeanine Streefkerk zijn de aanrijroutes te smal en zullen de bruggen -de Molenbuurt is een eiland- voor grote problemen gaan zorgen tijdens de breng- en haalmomenten. Ook verbaast het haar dat ‘De Doorbraak’, ‘het gevaarlijkste kruispunt van allemaal’, niet wordt benoemd in het rapport.

Begraafplaats

De Boomgaard is volgens haar een geschiktere locatie. “Ook daar zijn diverse uitdagingen, maar de verkeersimpact en de te verwachten problemen zijn veel minder groot dan in de Molenbuurt.”

Het argument dat De Boomgaard naast de begraafplaats ligt, snijdt volgens Jeanine Streefkerk geen hout. “Bij de inrichting van de locatie kan daar rekening mee worden gehouden. Een begraafplaats voor kinderen traumatisch? Dat lijkt me overtrokken. Kinderen moeten alle facetten van het leven leren kennen en hiermee kunnen omgaan. Hoe verdrietig het ook is, de dood hoort daar ook bij.”