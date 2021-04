NK Tegelwippen in de gemeente VijfheerenlandenVHL

VIJFHEERENLANDEN • Het NK Tegelwippen staat voor de deur. En dat gaat dit jaar niet zomaar voorbij. Vijfheerenlanden gaat namelijk de strijd aan met de gemeente Gorinchem.

De uitdaging: wie verruilt de meeste tegels voor groen? Met het NK Tegelwippen wordt op een ludieke manier aandacht gevraagd voor een serieus probleem. Wanneer er namelijk te veel bestrating is kan het regenwater slechter worden opgevangen, is het tijdens de zomerdagen nog warmer en is er minder plek voor bijvoorbeeld vogels en insecten.

Minder tegels en meer groen, het klinkt simpel. En dat is het ook, zegt wethouder Christa Hendriksen. “Zo hebben wij afgelopen najaar in de voortuin tegels gewipt. Alle beetjes helpen bij minder wateroverlast, minder hitte en meer biodiversiteit. Nu missen alleen de plantjes nog.”





Wint de gemeente Vijfheerenlanden de Gouden Tegel?

De gemeente die in Nederland de meeste tegels per inwoner wipt, wint de prestigieuze Gouden Tegel. Ook actieve bewoners die hun (gevel)tuin transformeren maken kans op een prijs: elke maand wordt door een nationale vakjury de Wipper van de Maand uitgekozen. Al deze Wippers zijn genomineerd voor de grote publieksprijs die begin oktober wordt uitgereikt.

Hoe het werkt? Heel simpel:

• maak een foto van de tegels in de tuin;

• wip de tegels en vervang ze voor groen;

• maak een foto van het groen en upload deze op de website van NK Tegelwippen.

In de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld op de stoep, mogen niet zomaar tegels worden gewipt. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden.