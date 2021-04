Meedenken over ideeën om ontmoetingen tussen jongeren te stimuleren

MOLENLANDEN • De gemeente Molenlanden, GIGA en Jong Molenlanden roepen inwoners daarom op mee te denken over activiteiten voor jongeren (12-27 jaar) die ontmoeting stimuleert. Zij kunnen hun idee uiterlijk vrijdag 14 mei aandragen via www.molenlanden.nl/jouwbesteidee.

De zoektocht naar ideeën is ingezet omdat er minder structuur, minder sociale contacten en een onzekere toekomst is voor met name jongeren. Dat zijn factoren die kunnen zorgen voor mentale gezondheidsproblemen onder jongeren, zo blijkt uit onderzoek. Belangrijk voor mentale gezondheid is deelname aan creatieve, sportieve en sociale activiteiten.

‘Investeren in de mentale gezondheid van jongeren, dat is ons doel’, zegt wethouder Lizanne Lanser. ‘Onderzoeken bevestigen dat jongeren door de coronamaatregelen, meer dan andere leeftijdsgroepen, meer eenzaamheid, somberheid en angst ervaren. Daarom zijn vanuit het Rijk extra middelen vrij gemaakt voor gemeenten om jongeren in coronatijd meer perspectief te bieden. Een mooi initiatief. We willen op korte termijn laagdrempelige, preventieve ondersteuning voor jongeren versterken. En dit doen we graag samen met onze inwoners.’

Ontmoeting stimuleren

Alle inwoners van gemeente Molenlanden kunnen hun idee aandragen. Lizanne: ‘Van particulieren tot bedrijven, verenigingen en dorpsraden. En jongeren zelf kunnen natuurlijk ook deelnemen.’ De activiteit moet in ieder geval bijdragen aan ontmoeting tussen jongeren (12-27 jaar). ‘Dit mag zowel een digitale als fysieke activiteit zijn en moet tenminste 20 jongeren bereiken. Uit alle ideeën die we ontvangen selecteert een jury een aantal winnaars. Zij ontvangen ieder maximaal € 2000,- om hun idee voor 1 september 2021 uit te voeren. We hopen op veel mooie, creatieve ideeën zodat we jongeren meer gelegenheid kunnen bieden elkaar te ontmoeten. Binnen de geldende maatregelen uiteraard.’

Een idee aandragen kan tot en met vrijdag 14 mei via www.molenlanden.nl/jouwbesteidee. Hier staan ook alle voorwaarden en criteria.