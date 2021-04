Tweede Proeflokaal Duurzaam Molenlanden: ‘Bloemetjes en bijtjes om je huis’

MOLENLANDEN • Hoe staat het met de bloemetjes en de bijtjes om jouw huis? En wat kun je eraan doen om de biodiversiteit in je eigen tuin te verbeteren? Om deze vragen draait het tweede Proeflokaal van Stichting Duurzaam Molenlanden op maandagavond 17 mei. Eén van de gastsprekers is ecoloog Richard Slagboom. Aanmelden kan op www.duurzaammolenlanden.nl.

Na het eerste geslaagde Proeflokaal over circulariteit, gaat de stichting nu aan de slag met het thema biodiversiteit. Het tastbaar maken ervan, kennis uitwisselen en Molenlanders elkaar laten inspireren is het doel. “Juist je eigen tuin is zo belangrijk, want daar zit de biodiversiteit. We willen op een leuke manier laten zien wat je zelf kunt doen en waarop je kan letten.”

Tuinscan

Naast ecoloog Richard Slagboom schuift ook een student van het Wellant MBO Dordrecht aan die een tool heeft ontwikkeld om je eigen tuin op biodiversiteit te scannen. Leerlingen van het Wellantcollege in Ottoland gaan hiermee aan de slag en presenteren hun bevindingen op 17 mei. Geïnteresseerden kunnen zelf ook kosteloos een ‘tuinscan’ aanvragen via het aanmeldformulier voor het Proeflokaal, te vinden op de website.

Aanmelden

Aanmelden kan op www.duurzaammolenlanden.nl. Meer informatie over het programma volgt. Het Proeflokaal op 17 mei start om 20.00 uur en duurt tot ongeveer 21.30 uur.