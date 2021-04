LEERDAM/ GORINCHEM • De treinen tussen Gorinchem en Leerdam rijden weer.

ProRail legde donderdagmiddag 15 april iets voor 14:00 uur het treinverkeer tussen Gorinchem en Leerdam stil. Dat werd gedaan nadat een inspecteur had geconstateerd dat een aantal klemmen en onderdelen in het spoor niet goed waren bevestigd, of los waren gekomen.

Voor herstel van het bestaande spoor zouden 7.000 bevestigingsplaatjes nodig zijn. Omdat het om verouderde modellen ging, die niet meer in zulke grote getalen op voorraad zijn en het wachten op bevoorrading te lang zou duren, werd er samen met de aannemer voor gekozen het aangetaste stuk spoor volledig te vernieuwen.

Er werd met man en macht gewerkt aan het herstel van het spoor over een traject van 1300 meter. Deze werkzaamheden zijn nu afgerond en dus kunnen de treinen weer rijden.