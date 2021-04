Alle auto’s bezoekers molens Kinderdijk voortaan naar Zuiderstek

KINDERDIJK/ALBLASSERDAM • In de voorgaande jaren is steeds toegewerkt naar de situatie dat bezoekers aan het Werelderfgoed Kinderdijk niet in het dorp Kinderdijk of aan de West-Kinderdijk parkeren, maar op afstand van het molengebied. Dit jaar wordt voor het eerst het uitgangspunt gehanteerd dat alle individuele bezoekers die per auto Kinderdijk bezoeken worden verwezen naar de parkeerplaats op de Zuiderstek in Alblasserdam en via een shuttle naar het Werelderfgoed worden vervoerd.

In het Plan bezoekersmanagement Molengebied 2021 zijn nu voor het derde jaar de wederzijdse afspraken tussen de gemeenten Molenlanden, Alblasserdam en de Stichting Werelderfgoed Kinderdijk (SWEK) vastgelegd. In normale tijden is het plan van kracht in de periode 1 april tot 31 oktober. In de huidige situatie met coronamaatregelen treedt het plan in werking zodra de bezoeklocaties op het Werelderfgoed weer worden geopend.

Doelen

Doel van het Bezoekermanagement Molengebied een verbetering van de verkeersveiligheid en een een vermindering van verkeersoverlast. Maar ook wil men nog steeds een gastvrije werelderfgoedwaardige ontvangst van de bezoekers van het molengebied garanderen.

In de periode van 1 april tot 31 oktober worden voortaan alle bezoekers die met de personenauto komen naar het tijdelijke parkeerterrein bij Zuiderstek in Alblasserdam geleid.

Om de verkeersoverlast in de dorpen te beperken wordt ook in de weekenden en tijdens de feestdagen verwezen naar deze tijdelijke parkeerplaats. Als deze parkeerplaats vol is wordt doorverwezen naar het parkeerterrein van IHC in Kinderdijk.

Campers

Campers maken voor overnachtingen gebruik van het camperpark Kinderdijk op het sportpark Souburgh in Alblasserdam. Campers die alleen willen parkeren (en dus niet overnachten) worden, tot de tijd dat de parkeervoorziening in de Westrand van Nieuw-Lekkerland gereed is, verwezen naar het terrein van Jan de Lange aan de Veerweg. Als dit vol is worden campers doorverwezen naar de Vletstraat in Nieuw-Lekkerland.

Touringcars worden tot de tijd dat de parkeervoorziening in de Westrand van Nieuw-Lekkerland gereed is verwezen naar het terrein van Jan de Lange aan de Veerweg in Nieuw-Lekkerland. De shuttlebus rijdt bij 7 dagen per week vanaf 10.00 uur tot 18.00 uur; minimaal elk kwartier vanaf de tijdelijke parkeerplaats in Alblasserdam naar het de entree van het Molengebied en terug.

Parkeertarief

Voor parkeren wordt betaald, het tarief bedraagt € 7,50 per auto. Daarnaast is het mogelijk om vanaf het tijdelijke parkeerterrein aan de Zuiderstek Kinderdijk te bereiken met een (huur-)fiets, Qbuzz of de Waterbus of het Driehoeksveer. Het college in Alblasserdam heeft overigens nog geen besluit genomen over het laten rijden van de shuttle op zondag.

De totale kosten voor de uitvoering van het plan zijn geraamd op 356.000 euro. Het totaal van de beschikbare budgetten, geraamde opbrengsten en bijdragen is 408.000 euro. Daarmee is er een positief saldo voor de deelnemers van 52.000 euro. Daarbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat we rekening houden met de onzekerheidsmarges. Deze marges zijn het gevolg van corona en de onzekerheid over het aantal te verwachten bezoekers. De kosten en opbrengsten van het plan worden door de SWEK, en de gemeenten Alblasserdam en Molenlanden gedeeld.