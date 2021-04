Boerderij van Vink komt naar Rehobothschool in Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Groep 1 van de Rehoboth school werkt op dit moment over het thema Boerderij. In verband met de Covid-19 maatregelen kunnen er nu helaas geen uitjes of excursie gepland worden.

Maar: als de kinderen niet naar de boerderij kunnen, dan komt de boerderij toch naar school? Zo dachten André en Jeanette Vink uit Groot- Ammers erover.

Met een veekar vol met kalfjes, schapen, geiten en kippen kwamen ze richting school zodat alle kinderen eens rustig konden kijken en aaien. Alle kinderen hebben hier enorm van genoten.