Collecte Hartstichting brengt mooi geldbedrag op in Meerkerk

MEERKERK • De jaarlijkse collecteweek van de Hartstichting van 11 tot en met 17 april heeft dit jaar 2000 euro in Meerkerk opgeleverd.

Ruim 20 collectanten zorgden met hun inzet voor dit mooie bedrag. Dankzij de giften werkt de Hartstichting aan concrete oplossingen om ieders hart zo gezond mogelijk te houden. Want iedereen heeft recht op een gezond hart.

Collecteren in coronatijd zag er anders uit dan normaal. Collectanten konden op een verantwoorde manier met de collectebus aan de deur collecteren. Daarnaast was het ook mogelijk om te doneren op hartstichting.nl én in de Hartstichting online collectebus. Ook was er de mogelijkheid om veilig vanuit huis een online collecte starten met de mobiele telefoon en familie en vrienden om een gift vragen.

Iedereen een gezond hart. Dat is de droom van de Hartstichting. Want een sterk hart is de motor achter je dagelijkse portie energie. Al meer dan 55 jaar ondersteunt de Hartstichting alle harten van Nederland. De Hartstichting een landelijke autoriteit op het gebied van innovatie en onderzoek naar hart- en vaatziekten. Maar net zo belangrijk vindt men het om Nederlanders te helpen hun hart te kennen en goed voor hun hart te zorgen.