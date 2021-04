Vragenlijst sport- en beweegdeelname mensen met een beperking in Molenlanden

MOLENLANDEN • GIGA Molenlanden heeft samen met de gemeente Molenlanden een vragenlijst opgesteld voor inwoners met een beperking.

Samen met de supporters van het sportakkoord vinden we het belangrijk dat iedereen in de gemeente Molenlanden kan meedoen, met of zonder beperking.

Om beter in kaart te krijgen wat er speelt, vraagt GIGA Molenlanden inwoners met een beperking de vragenlijst in te vullen.

“Met de vragenlijst hopen we wensen en behoefte op te halen zodat we hier op in kunnen spelen. Ook inwoners die sport- en bewegen niet belangrijk vinden, helpen door de vragenlijst in te vullen”, aldus de opstellers.

De vragenlijst kan ingevuld worden via: https://nl.surveymonkey.com/r/EnqueteGIGA.

Voor vragen of een schriftelijke versie kunnen inwoners contact opnemen met GIGA Molenlanden via 06-22810286 of info@gigamolenlanden.nl.