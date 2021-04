Herstelwerkzaamheden spoor tussen Gorinchem en Leerdam duren zeker tot dinsdag

LEERDAM/ GORINCHEM • De herstelwerkzaamheden aan het spoor tussen Gorinchem en Leerdam duren langer dan verwacht, zeker tot dinsdagochtend 5:00 uur.

Dat is de inschatting van inspecteurs van ProRail en experts van de aannemer op dit moment.

“We moeten in korte tijd dertienhonderd meter spoor vernieuwen. Normaal gesproken kost het plannen en uitvoeren van een dergelijke operatie twee jaar. Nu doen we dat in enkele dagen”, zo zegt ProRail in een bericht op hun website.

Voorgeschiedenis

ProRail heeft donderdagmiddag 15 april iets voor 14:00 uur het treinverkeer tussen Gorinchem en Leerdam stilgelegd. Dat werd gedaan nadat een inspecteur had geconstateerd dat een aantal klemmen en onderdelen in het spoor niet goed waren bevestigd, of los waren gekomen.

Het spoor moet in optimale conditie zijn en dat vraagt grondig en nauwkeurig onderhoud. Naast de geplande spooronderhoudsprojecten, inspecteren spooraannemers met vaste regelmaat de kwaliteit van de rails, de wissels en de ballast. Waar nodig wordt ingegrepen, zoals donderdag op het spoor tussen Gorinchem en Leerdam.

Tijdens een inspectieronde langs het spoor ontdekte de inspecteur over een lengte van dertienhonderd meter afwijkende waardes. Daarop nam ProRail de nodige stappen. Het treinverkeer is stilgelegd en zijn specialisten ter plaatse gegaan om de situatie te bekijken. Vanaf 15:30 uur begonnen ProRail en de spooraannemer aan het nader schouwen van de 1,3 kilometer spoor.

Voor herstel van het bestaande spoor zouden 7.000 bevestigingsplaatjes nodig zijn. Het gaat om verouderde modellen die niet meer in zulke grote getalen op voorraad zijn. Het wachten op bevoorrading zou veel te lang duren. Daarom is er samen met de aannemer voor gekozen het aangetaste stuk spoor volledig te vernieuwen.

Speciaal team

Een speciaal team dat bestaat uit een bouwmanager van ProRail, een vakspecialist en een vertegenwoordiger van de spooraannemer heeft op vrijdag een spoedplan opgezet. In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn nieuwe spoorstaven geleverd.

In de loop van het weekend heeft een zogenoemde ‘ombouwtrein’ spoorstaven en dwarsliggers vervangen. Deze trein pakt de oude dwarsliggers en spoorstaven aan de voorkant op, en legt de nieuwe spoorstaven en dwarsliggers aan de achterkant weer neer.

Nieuwland

Het werk gebeurt in de buurt van het dorp Nieuwland, in de gemeente Vijfheerenlanden. Omdat ProRail de bewoners zoveel mogelijk wil ontzien zijn er maatregelen genomen om de overlast te beperken. Toch zal het werk op zekere momenten lawaaiig zijn en verlicht worden.

Helaas rijden er in ieder geval tot dinsdagochtend vroeg geen treinen op dit traject. Reizigersvervoerder Qbuzz zet bussen in.