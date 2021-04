Hoe kan ik fit worden?

Als jij fit wilt worden om wat voor reden dan ook, maar niet helemaal weet waar je moet beginnen, dan ben je hier aan het goede adres.

Iedere sporter is ooit op een punt geweest dat hij of zij niet wist waar ze moesten beginnen. Vooral door Corona, met gesloten sportscholen, zijn Nederlanders flink aangekomen. Wij helpen jou graag je eigen pad te bewandelen. Iedereen heeft een eigen doel voor ogen en bepaalde mogelijkheden en het is dan ook belangrijk dat je vooral daarnaar kijkt. Het heeft niet zo veel zin om je te vergelijken met allerlei mensen. Fit worden doe je in de eerste plaats voor jezelf, voor je gezondheid, je weerstand en het kan ook heel vervullend zijn om te zien dat je stappen zet.

Waar begin ik? Stel doelen

Het is dus heel belangrijk om goed te begrijpen wat je wil. Als je bijvoorbeeld het doel hebt om een marathon te gaan rennen, dan heeft het niet zo veel zin om in het krachthonk te gaan zitten. Het kan helpen om een gesprek te hebben met een personal trainer. Zij zijn getraind om je jouw doelen helder te laten formuleren en je deze te laten bereiken. Ze zullen dan een stappenplan maken, waarbij je bepaalde oefeningen moet doen. Vaak adviseren zij je ook over de voeding die je tot je moet nemen. Beweging en voeding zijn de twee zaken die het belangrijkst zijn om fit te worden.

Ga daarnaast van start in de sportscholen als die weer open zijn

Nadat je met zo’n trainer hebt gesproken sta je waarschijnlijk te popelen om een abonnement te nemen bij een sportschool. Je ziet zelf al iedere dag op de loopband, of op een van die gekke machines. Dat snappen wij heel goed en dergelijk enthousiasme zal je veel helpen tijdens de weg naar je doelen. Maar we willen je wel meegeven dat dit niet het enige pad is wat je kan bewandelen. Je kan natuurlijk heel gemakkelijk in het park dicht bij je huis rondjes gaan rennen, maar ook als je sterker wilt worden zijn er genoeg oefeningen die je kan doen buiten de sportschool.

Of begin al met calisthenics

Een van de bekendste manieren om je spieren te trainen nu al te trainen zonder de sportschool is met de sport calisthenics. Bij calisthenics gebruik je je lichaamsgewicht om je spieren te trainen. Je hoeft dan ook geen apparaten te kopen om deze sport te beoefenen en kan het bijna overal doen. Ideaal zolang de sportscholen dicht zijn. De bekende push up oefening is een voorbeeld van een oefening die onder calisthenics valt. Bij deze oefeningen ben je je eigen lichaam aan het optillen om zo allerlei spieren te trainen.

Er zijn naast de push up nog genoeg andere bekende en minder bekende oefeningen die onder calisthenics vallen. Je hebt vast wel eens van crunches, jumping jacks of planks gehoord. Wat zo mooi is aan calisthenics is dat er voor elke spier wel een oefening is en dat je dus alles kan trainen wat je wilt. Daarbij kan je oefeningen vaak aanpassen aan wat je op dat moment kan doen. Als het je bijvoorbeeld nog niet lukt om een push up te doen kan je beginnen met een push up tegen de muur te proberen. Als dat je eenmaal lukt kan je naar de grond gaan, maar in plaats van op je tenen, op je knieën te gaan staan.