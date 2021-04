Eerste prijs van Zuid-Holland voor ijsboerderij Den Boer uit Giessenburg

GIESSENBURG • IJsboerderij Den Boer aan de Muisbroekseweg 10 in Giessenburg heeft onlangs de eerste prijs gewonnen bij de Nederlandse Horeca Prijzen. Landelijk eindigde ijsboerderij Den Boer op de derde plaats.

De jurering bestond uit meerdere onderdelen. Consumenten konden stemmen uitbrengen op het gebied van klantvriendelijkheid, prijs en de kwaliteit van het ijs. Daarnaast werd de bereidingswijze beoordeeld en presenteerden de deelnemers zichzelf in een filmpje.

“We hebben daarin het unieke laten zien van hoe wij het ijs maken. De meeste anderen gebruiken melkpoeder, maar wij nemen de verse melk van de eigen boerderij”, vertelt Janette den Boer van de Giessenburgse ijsboerderij.

“De nummers 1 en 2 van Nederland bleken minder stemmen gekregen te hebben dan ons, maar zij hadden weer meer punten gekregen op de andere onderdelen”, vervolgt Janette over de wedstrijd.

Heel spannend

“Ik vond het heel spannend. Tijdens de wedstrijd kregen we telkens op maandag de tussenstand te horen. Lange tijd was ik de tweede van Zuid-Holland. De landelijke cijfers lieten ze niet zien, dus die wist ik niet. Vlak voordat de wedstrijd zou stoppen, heb ik op social media nog een dringende oproep gedaan om op ons te stemmen en mede daardoor hebben we gewonnen!”

Janette is blij met de erkenning die ze met deze award gekregen heeft. “Dat kunnen we gebruiken in de verkoop”, vertelt Janette. “Het is ook een waardering voor onze werkwijze.”

De ijsboerderij aan de Muisbroek 10 is in april, mei en september doordeweeks alleen ’s middags geopend van 13.30 tot 17.30 uur en zaterdag de gehele dag. In de zomermaanden is de ijsboerderij Den Boer open van 11.00 tot 21.00 uur. Voor meer informatie: www.ijsboerderijdenboer.nl.