Online lezing Groei en Bloei Gorinchem over klimaatverandering en tuinieren

GORINCHEM • Op maandag 26 april geeft Jeroen Klerks de online lezing over klimaatveranderingen en toekomstig tuinieren.

Vroeger waren de appels sappiger en de winters strenger dat zijn uitspraken die we vaak horen. Maar is dat zo? Net als de maatschappij, verandert ons klimaat ook. Vroeger was alles groener, of is dat een fabel. Wat is het effect van het klimaat op ons tuinieren? Deelnemers worden meegenomen op de golven van feiten en fabels over de veranderingen in de natuur en het klimaat. Maar deze avond is belangrijk om voor te bereiden op het nieuwe tuinieren.

Aanvang is 20.00 uur. De lezing is via Zoom te volgen. De link hiervoor volgt in een nieuwsbrief. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan via https://gorinchem.groei.nl/aanmelden-nieuwsbrief/.