Jubilea bij Stichting Zorgboeren Zuid-Holland uit Groot-Ammers

GROOT-AMMERS • Stichting Zorgboeren Zuid-Holland, gevestigd in Groot-Ammers, bestond op woensdag 14 april exact 12,5 jaar. Extra bijzonder was daarbij dat Riek Bartels ook 12,5 jaar actief was als vrijwilliger op de financiële administratie.

Natuurlijk was dit beiden reden voor een feestelijk moment. De zorgboeren en andere betrokkenen ontvingen een feestelijk pakketje en bestuurder Paulien van Pelt overhandigde Riek een mooi cadeau als blijk van waardering voor haar jarenlange trouwe inzet.

Een korte terugblik

Zorgboeren Zuid-Holland is in 2008 voortgekomen uit vereniging Den Hâneker en is de spil tussen zorgvragers, zorgboerderijen en verwijzende instanties. Riek was vanaf het begin af aan nauw betrokken bij de financiële administratie van de toen 4, 5 cliënten die zorg ontvingen. Haar inzet kenmerkt zich door nauwkeurigheid en vasthoudendheid.

Op de vraag wat een blijvende herinnering zal zijn, antwoordt zij: ‘’Ik belde een keer een zorgboer op omdat ik twijfelde aan gegevens die waren doorgegeven. Ik vroeg haar of ze even mee wilde kijken. Toen antwoorde deze zorgboerin: ik zou dat wel willen Riek, maar ik sta op dit moment half in mijn bruidsjurk en de kapper komt zo. Als je het goed vindt, pak ik het na morgen op! Ik heb toen de wens om dingen snel te regelen even aan de kant gezet en zorgde ervoor dat we het de week erna gelijk konden oppakken’’.

Zorgboeren Zuid-Holland is in de afgelopen 12,5 jaar uitgegroeid naar een organisatie met 42 aangesloten zorgboerderijen. Samen met de zorgboerderijen wordt dagbesteding en verblijfszorg geleverd aan zo’n 630 cliënten. De stichting is actief in ruim 50 gemeenten in Zuid-Holland en levert naast WMO-zorg en JW-zorg ook zorg aan voor mensen met een indicatie vanuit de Wet Langdurige Zorg.