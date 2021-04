Enquête TipVijfheerenlanden: mixed feelings over avondklok

VIJFHEERENLANDEN • Het draagvlak voor het verlengen van de avondklok is verdeeld, blijkt uit een recente enquête van het burgerpanel TipVijfheerenlanden. Vijfendertig procent van de 391 respondenten is voorstander van het verlengen van de avondklok, 36% is neutraal en 28% is tegen verlenging.

Voor 33% van de respondenten maakt het niet uit dat de avondklok is verruimd van 21:00 naar 22:00 uur. Drie-en-dertig procent is er blij mee (’Geeft me meer mogelijkheden’), 23% vindt het onverstandig (’Groter verspreidingsrisico’).

Ook de reacties op de enquête laten de mixed feelings zien. De respondenten meldden onder meer:

- Alles wat mogelijk kan helpen tegen de verspreiding van Corona moet aangewend worden.

- Geeft een veilig gevoel, helaas slechte handhaving.

- Het beperkt de contactmomenten tussen mensen. Vooral van jongeren die het niet zo nauw nemen met de regels.

Paddentrek

- Het brengt de bewegingen van mensen omlaag, waardoor er minder risico op besmettingen is. Maar ik vind 22 uur volstrekt te laat. Daarnaast ben ik vrijwilliger bij de paddentrek, verdrietig om te zien hoeveel padden er doorgereden worden, mede omdat de gemeente VHL dit jaar voor het eerst geen hekken heeft gezet. Ook de agressie van de weggebruikers naar de vrijwilligers is door het ontbreken van hekken toegenomen.

- Liever avondklok, maar terrassen met maatregelen open en musea e.d. met tijdslot. De avondklok is minder ingrijpend, vind ik.

- Het zou de eerste maatregel zijn die opgeheven werd. Er is niet duidelijk hoeveel invloed het nou precies heeft op de cijfers omdat het alleen genoemd wordt in combinatie met maar één persoon uitnodigen. En er werd gezegd dat het na 21.00 geen nut meer heeft, en toch wordt het nu later ingezet.

Betuttelend

- Het heeft geen bewezen invloed op coronaverspreiding en ze dat ook niet aan kunnen tonen . Betuttelende samenleving ...

- Het heeft geen toegevoegde waarde ter voorkoming van het virus, de jeugd zit ‘s avonds hier of daar bij elkaar op de lip en loopt nog steeds midden in de nacht op straat te schreeuwen als ze naar huis gaan. En ik als brave burger moet serieus heel mijn dagplanning aanpassen om op tijd binnen te zijn.

- Jongeren blijven nu gewoon bij elkaar slapen . Ook is er veel meer druk op de politie komen te staan . De regel één persoon op bezoek is is voldoende, daar hoeft niet nog een avondklok bij. Ook meer bewegingen nu overdag en anders meer spreiding van bewegingen, wat mij beter lijkt.

Het burgerpanel TipVijfheerenlanden is een initiatief van Het Kontakt in samenwerking met onderzoeksbureau TopOnderzoek. Ook meedoen? Klik dan hier.