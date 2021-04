Tweeling veulen geboren in Lexmond

LEXMOND • Bij Johan en Marit de Hoop uit Lexmond werd op maandag 12 april een tweeling veulen geboren.

“Wonderwel zijn beide veulens goed gezond”, laat Johan weten. Want het is eigenlijk heel bijzonder dat een tweeling tot het einde van de dracht blijft zitten en dan nog goed geboren wordt ook. De kans dat het goed gaat is maar 0,5 procent.

Johan: “Dus veel mazzel! Het is nog meer bijzonder, want de merrie en de hengst zijn beide bij broer Kees de Hoop uit Tienhoven gefokt.”

De namen zijn de hengst is Hertog Jan en de naam van de merrie is Hertogin.