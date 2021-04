TipVijfheerenlanden: meer dan 70% respondenten heeft zomervakantie nog niet geboekt

VIJFHEERENLANDEN • Drie-en-zeventig procent van de 391 respondenten op de laatste enquête van het burgerpanel TipVijfheerenlanden heeft de zomervakantie nog niet geboekt. Dat heeft vooral te maken met de coronacrisis.

Slechts 27% van de respondenten boekte al wel: 18% in eigen land, 9% in het buitenland.

De meeste respondenten (48%) geven overigens aan het ‘geen enkel punt’ of ‘niet zo vervelend’ te vinden dat ze vanwege corona nog niet hebben kunnen plannen. Twee-en-twintig procent ervaart het daarentegen als ‘zeer vervelend’, 16% als ‘vervelend’.

Een korte bloemlezing uit de vele reacties op de enquête:

- De jeugd zou graag een weekje weggaan, maar wij als ouders twijfelen nog. Voor ons is de beslissende factor of wij het zelf (ook) verantwoord vinden om ergens te verblijven....

- In het buitenland is zoveel meer ruimte dan in Nederland, het voelt daar veiliger.

- Reservering kampeerplaats in Spanje vorig jaar is doorgeschoven naar dit jaar. Maar als we niet kunnen gaan, is het geen ramp.

