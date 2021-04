Gerdien Bikker uit Lexmond is beëdigd als Statenlid

LEXMOND • Gerdien Bikker uit Lexmond is woensdag 14 april namens het CDA benoemd als Statenlid in de Provincie Utrecht.

Gerdien gaat zich inzetten voor Mobiliteit en de Energietransitie. Als vertegenwoordiger van middenpartij CDA is Gerdien altijd op zoek naar de verbinding tussen de politiek en de inwoners van de provincie Utrecht.

Zoals ze zelf zegt: “Ik zet mij graag in voor onze mooie provincie in het belang van ons en onze kinderen.”

Maria Middelkoop, fractievoorzitter van het CDA in de gemeente Vijfheerenlanden: “Als fractie zijn wij trots en blij dat Gerdien namens het CDA als Statenlid aan het werk gaat, wij wensen Gerdien dan ook veel succes in het Utrechtse. Bijkomend voordeel voor ons is dat wij via Gerdien een kort lijntje hebben naar de Provinciale Staten van de Provincie Utrecht.”

Bart Bruggeman, voorzitter van CDA Vijfheerenlanden geeft aan dat Vijfheerenlanden als nieuwe gemeente in de Provincie Utrecht een vertegenwoordiger in de Provinciale Staten hoort te hebben.

“Ik ben er dan ook ontzettend verguld mee dat het CDA Vijfheerenlanden als eerste een vertegenwoordiger, afkomstig uit onze gemeente, in de Provinciale Staten hebben. Als CDA bestuur wensen wij Gerdien dan ook een succesvolle periode als Statenlid.”

Namens het bestuur en fractie van het CDA Vijfheerenlanden overhandigde bestuurslid Ria Lammertink een mooi boeket aan Gerdien Bikker.