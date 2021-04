Enquête TipMolenlanden: mixed feelings over avondklok

MOLENLANDEN • Het draagvlak voor het verlengen van de avondklok is verdeeld, blijkt uit een recente enquête van het burgerpanel TipMolenlanden. Vierendertig procent van de 662 respondenten is voorstander van het verlengen van de avondklok, nog eens 34% is neutraal en 31% is tegen verlenging.

Twee-en-veertig procent van de respondenten kan het waarderen dat de avondklok is verlengd van 21:00 naar 22:00 uur. ‘Dat geeft me meer mogelijkheden’. Eenentwintig procent is er tegen (onverstandig vanwege het grotere verspreidingsrisico) en 26% maakt het niets uit.

Alle beetjes helpen

De reacties van de respondenten zijn heel divers. Een korte bloemlezing:

- ‘Alle beetjes helpen’.

- ‘Deze maatregel kost niets maar voorkomt wel dat mensen elkaar besmetten: mensen kunnen ook prima (video)bellen. De kerken zouden ook alleen digitale diensten moeten houden’.

- ‘Deze maatregel beperkt ons het minst van alle coronamaatregelen’.

- ‘Ik werk als verpleegkundige en ik merk hoe oog de werkdruk bij ons in het ziekenhuis is’.

Wanorde

- ‘Als we ons aan de basisregels houden, is er geen enkele reden om mensen ‘op te hokken’. Het is daarnaast een fundamentele aantasting van onze grondwettelijke vrijheid en mag dan ook slechts genomen worden als er sprake is van een grote crisis en als uiterste maatregelen’.

- ‘De avondklok heeft geen enkel nut bewezen’.

- ‘De jeugd moet meer mogelijkheden hebben voor het sociale leven’.

- ‘Eerst maar eens vaart maken met het vaccineren. Wat een wanorde’.

- ‘Grote impact op vrijheid, nauwelijks proportionele impact op bestemmingen. Buiten is er niks aan de hand’.

- ‘Het heeft een averechts effect. Jeugd blijft nu bij elkaar overnachten’.

