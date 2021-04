Hoe neem jij je telefoon en portemonnee mee?

Even een stukje wandelen, op de fiets naar de supermarkt of een ommetje met de hond. Dan heb je eigenlijk niet meer dan een telefoon en misschien je portemonnee nodig. Stop jij die in je zakken of neem je dan een tas mee?

Laten we beginnen met te zeggen dat je niet de enige was die waarschijnlijk per keer kijkt wat te doen, en die daardoor ook elke keer weer zoekende is naar de beste oplossing. Niet gek dus dat meerdere tassenmerken op het idee kwamen hiervoor een oplossing te maken. Het zogenoemde telefoontasje. In een paar modellen direct gecombineerd met een pasjeshouder of portemonnee.

Nieuwe trend

Een nieuw item maar ook direct een nieuwe trend. Niet zo heel vreemd als je weet dat er veel mensen met het zelfde probleem stoeien. Precies ook de reden waarom Kapton & Son voor een unisex exemplaar gingen. En dat is met de mooie minimalistisch Vanso meer dan gelukt. Een tasje dat zo eenvoudig maar tegelijk praktisch en stijlvol is, dat het gewoon een blikvanger is geworden. En unisex. Tocht raden we je af om het tasje met je partner te delen. Want naast dat het prima dienst doet als telefoontasje kun je het ook gebruiken voor je zonnebril of paspoort. En door maar liefst drie pasjesvakken aan de achterkant, doet het direct dienst als pasjeshouder en hoef je geen aparte portemonnee meer mee te nemen.

Telefoontasjes

Kapton & Son is niet het enige merk dat een telefoontasje op de markt bracht. Ook het merk Rains maakt een mooi sportief model dat helemaal bij het merk en zijn doelgroep past. De Rains Buckle Money Pouch Green is een praktisch en sportief modelletje dat rondom de taille kan worden gedragen aan een riem of met de afneembare schouderband als crossbody. Het tasje heeft een hoofdvak met een met ritssluiting en een klep aan de bovenkant met een stoere rubberen gespsluiting en is zowel geschikt voor dames als heren.

Liever een wat chiquer exemplaar? Dan ben je bij Burkely aan het juiste adres. Met de Croco Caia modellen, de naam al zegt een prachtige crocolook dus, maken ze van het dragen van je telefoon een waar feestje. De serie is er in de kleuren zwart, cognac, groen en taupe, maar zijn allemaal even mooi.

Portemonnee of clutch?

De Berba Chamonix Wallet heet dan wel ‘wallet’ maar eigenlijk heb direct ook een telefoontasje en clutch. Dat komt omdat in het grote ritscompartiment waar eigen telefoonvak is gemaakt. Daardoor neem je eenvoudig zowel je telefoon als je geld en pasjes mee. Met het polsbandje dat standaard meegeleverd wordt maak je van deze wallet een clutch zodat je het fijn met je mee kunt dragen. Overigens is deze Berba niet alleen heel praktisch maar ook gewoon mooi. En neem je een grotere tas mee, dan gebruik je het weer als portemonnee. Er zijn diverse kleuren, dus altijd eentje die bij je past.

Dubbele functie

Toch liever iets meer ruimte, dan brengen we graag even de Burkely Just Jackie Multiway Hipbag onder de aandacht. Een mond vol qua naam maar dat past helemaal bij de vele mogelijkheden die dit tasje te bieden heeft. Het tasje is in feite dan ook meerdere tasjes ineen. Niet in de laatste plaats doordat het bestaat uit twee compartimenten die je samen maar ook elk apart kunt dragen. Dat opgeteld met dat je het tasje als crossover, heuptas, schuin over de borst of over de schouder kunt dragen, zorgt er voor dat er geen moment is waarop deze Just Jackie niet passend is. Echt een Multiway hipbag dus.