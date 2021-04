Drie Lexmondse bierliefhebbers presenteren eigen bier voor Vijfheerenlanden

LEXMOND • Drie Lexmondse vrienden brengen Vijfheeren Bier op de markt. Het doel: deze streek op een smakelijke manier op de kaart zetten.

Rolf van Dijk, Richard van Steenis en Ronnie van Kippersluis besloten afgelopen jaar om hun hobby ook op een andere manier in te gaan zetten. “Er zijn veel speciaalbieren met een verwijzing naar de streek of stad, maar nog niet in de Vijfheerenlanden. We misten een eigen biertje waarmee de inwoners zich kunnen identificeren.

Met zijn drieën besloten ze om zelf een biertje op de markt te brengen om de trots op hun eigen streek mee uit te kunnen dragen. Het resulteerde in de opzet van een eigen bedrijf, een merkidentiteit, een website met webshop én natuurlijk het belangrijkste: het bier zelf.

Uniek recept

“Na maanden van voorbereiden en uiteraard proeven zijn we tot een uniek recept gekomen. Vijfheeren Bier Blond is een soepel, licht kruidig biertje met een fruitige hoptoets.” Vanaf maandag 26 april gaat de verkoop via winkels, de eigen webshop en - als de coronamaatregelen het toelaten - in horecagelegenheden van start.

Zaterdag 24 april houden de ‘Heeren’ een pre-order pick-up dag, waarbij de speciaalbierliefhebbers die niet kunnen wachten alvast hun webshopbestelling kunnen komen ophalen. Benieuwd naar de vorderingen? Vijfheeren Bier is te volgen op Facebook, Instagram en www.vijfheerenbier.nl.

Het complete verhaal staat deze week in Het Kontakt.