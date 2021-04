Oranjeversnaperingen bij TC Meerkerk

MEERKERK • Tennisclub Meerkerk zorgt voor een smakelijke Koningsdag. In samenwerking met ’t Stoepje Bakkerij Hijkoop verkoopt de tennisvereniging in de dagen voorafgaand aan 27 april oranje tompoucen, -soezen en -cakejes. Alle Meerkerkse huisadressen krijgen een bestelformulier in de bus.

Bestellingen kunnen doorgegeven worden tot en met 21 april. Dit kan via het bestelformulier, via oranje@tcm-meerkerk.nl of via WhatsApp. Bestellingen kunnen op Koningsdag tussen 08.00 en 12.00 opgehaald en betaald worden bij de club of in overleg worden thuisbezorgd.