Vrijwilligers maken monument in Brandwijk schoon

BRANDWIJK • Afgelopen zaterdag 10 april is het oorlogsmonument nabij de Boerenklaas schoongemaakt. Ook rondom het monument is alles weer netjes gemaakt.

Het monument, dat in 2017 is geplaatst, herbergt een vliegtuigmotor en een propeller van een bommenwerper, die in mei 1944 boven het dorp in de lucht explodeerde. Door het schoonmaken van de binnen- en buitenzijde is de motor weer goed zichtbaar. Ook is het tuintje bij het monument opgeruimd en voorzien van nieuwe plantjes.