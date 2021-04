Werkzaamheden op de MerwedeLingelijn tussen Hardinxveld en Geldermalsen

HARDINXVELD-GIESSENDAM • Van zaterdag 1 mei tot en met zondag 9 mei werkt ProRail aan het spoor bij station Gorinchem aan de MerwedeLingelijn.

Samen met Ballast Nedam plaatsen ze dan de langverwachte reizigerstunnel. Dit heeft gevolgen voor treinreizen tussen Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen.

Er rijden dan geen treinen maar bussen tussen Hardinxveld-Giessendam en Geldermalsen. De trein tussen Dordrecht en Hardinxveld-Giessendam rijdt ieder kwartier. Op station Hardinxveld-Giessendam vertrekt de trein richting Dordrecht vanaf spoor 1.

Qbuzz zet tijdens de werkzaamheden vervangend busvervoer in. Lijn 971 rijdt tussen station Hardinxveld-Giessendam en station Geldermalsen. Deze bus stopt op de volgende stations: Hardinxveld-Giessendam, Gorinchem, Leerdam, Beesd, Geldermalsen. Lijn 972 rijdt tussen station Hardinxveld-Giessendam en station Boven-Hardinxveld. Lijn 973 rijdt tussen station Gorinchem en station Arkel.

Ontwikkelingen Merwedelingelijn

Rondom station Gorinchem wordt al enige tijd hard gewerkt om het station te moderniseren. De belangrijkste aanwinst hierin is een reizigerstunnel. Die moet ervoor zorgt dat reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van een hellingbaan of lift. Zo worden de perrons toegankelijk voor iedereen. De tunnel is vanaf december 2021 klaar voor gebruik.

Geplande onderhoudsnacht

In de nacht van 4 mei op 5 mei staat er tevens een onderhoudsnacht gepland. Rond 23:00 uur rijden er geen treinen op de gehele MerwedeLingelijn. Er worden voor het hele traject vervangende bussen ingezet.

In de vervangende bussen is er geen mogelijkheid om te betalen. Daarom dienen reizigers in- en uit te checken met uw OV-chipkaart op de treinstations zelf.

Reizen met hulpmiddel

Voor mensen met een rolstoel of scootmobiel verzorgt Qbuzz alternatief vervoer. Reizigers kunnen dit vervoer minimaal 2 uur van te voren via onze klantenservice op 0900-7289965 bestellen. Vanaf maandagochtend 10 mei 05:20 uur rijden de treinen weer volgens de normale dienstregeling.