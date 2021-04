Dit moet je weten over mondkapjes

Inmiddels is het al een tijdje verplicht in ons land om mondkapjes te dragen in onder andere winkels en het openbaar vervoer. Het duurde wel lang voordat het kabinet deze wet maakte, wat vooral kwam doordat Jaap van Dissel geen voorstander was van het mondkapje.

In andere landen werd het al veel eerder verplicht om mondkapjes te dragen, wat ook in de Verenigde Staten het geval was. Hier zei Robert Redfield, de directeur van de Centers for Disease Control and Prevention, dat als iedere Amerikaan zo’n masker zou dragen COVID-19 binnen vier tot acht weken onder controle zou zijn. Dat bleek later niet het geval te zijn, maar wat is wel belangrijk om te weten over de mondkapjes?

Beschermt mensen om je heen tegen infectie

Door een mondkapje te dragen zul je de mensen om je heen bestrijden tegen de infectie met het coronavirus. COVID-19 wordt immers verspreid van persoon tot persoon door ademhalingsdruppels. Deze druppels worden met name geprojecteerd wanneer je hoest, niest, zingt en zelfs praat. Stoffen mondkapjes bedrukken is zeker slim om te doen. Deze maskers functioneren namelijk als barrières, hierdoor zullen ze dus voorkomen dat de mensen om je heen je ademhalingsdruppels inademen. Zelfs mensen die geen symptomen hebben kunnen besmet zijn met COVID-19 en het daardoor verspreiden naar anderen. Door een mondkapje te dragen kun je deze kans wel een stuk kleiner maken, het zorgt er voor dat anderen voor een groot deel beschermd zijn tegen blootstelling aan je druppels.

Was ze na elk gebruik

Daarnaast is het ook belangrijk om te weten dat je het mondkapje na elk gebruik moet wassen. Dit is nodig om besmetting te voorkomen. Dit kan namelijk al gebeuren als je het mondkapje neerlegt, aanraakt of draagt. Je moet dus na elk gebruik het stoffen masker in de wasmachine gooien. Daarnaast is het ook van belang om je handen elke keer te wassen voordat je het mondkapje opzet. Doe dit vervolgens opnieuw als je het mondkapje op je hoofd hebt geplaatst. Je moet daarnaast het masker aanbrengen met behulp van de touwtjes, raak dus niet het deel aan dat je mond en neus bedekt. Nadat je het mondkapje hebt aangebracht moet je het overigens helemaal niet meer aanraken.

Bedek zowel je mond als je neus

Als je in de supermarkt boodschappen aan het doen bent dan zul je helaas nog veel mensen tegenkomen die het mondkapje alleen over de mond dragen. De neus is dus nog helemaal in beeld. In principe valt dat wel een beetje te begrijpen, in de naam staat immers duidelijk mond. Het wordt niet een mondenneuskapje genoemd. Toch zou dit eigenlijk wel moeten, wat het masker is niet effectief als het niet zowel je mond als je neus bedekt. Het mondkapje moet zich dan ook uitstrekken van de brug van je neus tot onder je kin. Hierdoor zal het onderste deel van je gezicht dus helemaal niet meer zichtbaar zijn. Als het mondkapje je neus of mond niet volledig bedekt dan kunnen de ademhalingsdruppeltjes helaas alsnog ontsnappen en hierdoor andere mensen infecteren met COVID-19.