Deze week online films kijken bij IFFG in Gorinchem

GORINCHEM • Van woensdag 14 tot en met zondag 18 april wordt het online Internationaal Film Festival Gorinchem gehouden. De nieuwste en actuele wereldcinema op het scherm thuis. Er staan naast dertig films van over de hele wereld, nog meer programma onderdelen voor de kijker klaar.

“Natuurlijk willen wij de kijker meer bieden dan alleen deze prachtige films, dus heeft onze crew van over de hele wereld wat extra’s gehaald. De filmmakers hebben introducties gestuurd, er zijn interviews met regisseurs en panelgesprekken over de thema’s van de films. Dit alles aangevuld met diverse interviews in het randprogramma, waaronder die met fotograaf en maker van het campagnebeeld, Reinout van den Bergh. En er is aandacht voor jong talent dichtbij huis via hun ingezonden films Ster en Hopsa Heisasa”, somt festivaldirecteur Anika van der Kevie met veel plezier op.

Het IFFG start haar opening met de film Notre-Dame du Nil van de Afghaanse regisseur Atiq Rahimi. Deze Nederlandse première is te zien voor genodigden op 14 april om 20 uur. En vanaf 21 uur in het reguliere programma te zien. De film neemt je mee naar Rwanda, 1973. Rahimi waagt zich hier aan een stukje sociaal-culturele geschiedenis van Rwanda door het verfilmen van het boek van Cholastique Mukasonga. Nog een première film uit Peru, die vorig jaar april al had moeten plaats vinden, Canción sin Nombre van Melina León. Alom geprezen bij de Internationale filmfestivals en beloond met diverse prijzen. The Unknown Saint en The End Will Be Spectacular zijn nog eenmalig te zien in Nederland. Night of the Kings wacht op de bioscooprelease en gaat bij het IFFG in voorpremière.

Ook de jongerenjury is er klaar voor, zij gaan zeven films beoordelen en maken zondagavond 18 april om 20.00 uur bekend wie de 1e IFFG Youth Jury Award wint. “Daar kun je bij zijn via de livestream”, meldt van der Kevie. “En nog iets, een film kan online echt uit verkocht zijn, dit heeft te maken met de filmrechten en afspraken met de distribiteurs in Nederland. Een bijkomend voordeel dit jaar is wel dat de film vanaf aanvangstijd in het programma, tot 72 uur erna te bekijken is. Helaas gaan we het publiek niet ontmoeten dit jaar, maar we zijn wel bereikbaar via onze helpdesk en sociale mediakanalen, ook voor leuke reacties. Wij hopen dat kijkers genieten van de wereldse beelden en verhalen, wij zijn er klaar voor”.

Voor het complete filmfestivalprogramma van 14 tot en met 18 april en tickets bestellen, zie www.iffg.nl.