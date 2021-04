DoeMee! stelt vragen over signalen toename drugsgebruik onder jongeren in Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak

MOLENLANDEN • Er zijn steeds meer signalen over de toename van drugsgebruik onder steeds jongere kinderen (12-15 jaar) in Groot-Ammers, Nieuwpoort en Langerak. Reden voor fractieleider Joke van de Graaf van DoeMee! hierover vragen te stellen aan het college van Molenlanden.

Er zou niet alleen in de weekenden maar ook doordeweeks soft- en harddrugs worden gebruikt door jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar. ‘Inwoners uit de omgeving waar deze kinderen bijeenkomen, geven aan dat het steeds jongere kinderen betreft die vaker bijeenkomen en drugs gebruiken. Niet alleen op illegale feesten, maar ook in het openbaar op plaatsen waar mensen langskomen of zich begeven”, schrijft Joke van de Graaf in een toelichting.

‘Ouders geven aan bang te zijn dat hun kinderen hierin meegaan en maken zorgen over deze ontwikkeling’.

Jongerenwerker

DoeMee! vraagt aan het college van B&W of het deze signalen herkent. ‘Zo ja, welke acties en maatregelen worden al ondernomen en ingezet?’ Ook wil de DoeMee!-fractie graag weten wat de rol van de jongerenwerker in dezen is en in hoeverre de ouders van de jongeren hierin betrokken worden.

Het college moet nog antwoorden op de vragen van DoeMee!