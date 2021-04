Wat is SEO en waarom is dit interessant?

SEO staat voor Search Engine Optimization en het omvat alle werkzaamheden die nodig zijn om een website hoger in de resultaten van zoekmachines te laten komen. In Nederland wordt SEO ook wel zoekmachineoptimalisatie genoemd.

In dit artikel gaan we dieper in op wat SEO precies is en waarom het een interessant marketinginstrument kan zijn om in te zetten voor jouw bedrijf.

Starten met SEO

SEO is het optimaliseren van een website zodat deze beter gevonden wordt in zoekmachines. Dat is belangrijk, want als mensen zoeken naar jouw product of dienst wil je natuurlijk dat ze op de site van jouw bedrijf terecht komen en daar iets aanschaffen of contact met je opnemen. Wanneer je zelf geen verstand hebt van websites of weinig tijd hebt voor zoekmachineoptimalisatie kan het een slimme keuze zijn om samen te werken met een online marketing bureau met een specialisatie in SEO .

Hoe werkt SEO?

Bij het optimaliseren van een website spelen verschillende factoren een rol. Het is belangrijk dat er voldoende relevante content op de website staat, waarbij er ook rekening gehouden wordt met veelgebruikte zoekwoorden. Daarnaast is het aan te raden om te zorgen dat er andere relevante websites linken naar jouw site. Dit wordt linkbuilding genoemd en het zorgt ervoor dat zoekmachines jouw website als een relevante site gaan beschouwen. Dit is fijn, want relevante websites worden hoger in de zoekresultaten getoond. Verder is het belangrijk dat de site technisch goed in elkaar zit. Hierbij kun je denken aan het toevoegen van meta titles, het optimaliseren van de sitesnelheid en het beschermen van je website met behulp van een SSL-certificaat. Al deze factoren tellen mee als het gaat om goede online vindbaarheid.

Waarom is SEO belangrijk?

Wanneer je zelf een klein bedrijf hebt, weet je waarschijnlijk hoe lastig het kan zijn om naast jouw reguliere werkzaamheden nieuwe klanten te vinden. Wellicht doe je aan telefonische acquisitie, ben je actief op social media of adverteer je in de lokale klant. Je bereikt hiermee waarschijnlijk wel veel mensen, maar de kans dat die mensen ook daadwerkelijk iets aanschaffen bij jou is klein. Wanneer je inzet op SEO, bereik je precies de mensen die binnen jouw doelgroep vallen. Zij gaan namelijk zelf op zoek naar het product dat jij aanbiedt en zijn zich dus waarschijnlijk aan het oriënteren op een aankoop. Wanneer jij op de eerste pagina van Google staat als iemand zoekt naar jouw product of dienst, is de kans groot dat potentiële klanten jouw website bezoeken. Wanneer jouw bedrijf goed vindbaar is, zal dit zorgen voor meer websitebezoeken en meer klanten. Door aandacht te besteden aan SEO vergroot je de kans dat jouw omzet op de lange termijn zal gaan stijgen.