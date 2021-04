Wat is het handigste type garagedeur voor jou?

Een prettige luxe bij je woning is een garage. Daar kunnen je auto en je fietsen veilig opgeborgen staan, maar het is ook een mooie plek om te kunnen klussen. Natuurlijk is het ook fijn als ook de garagedeur voldoet aan jouw behoeften.

Er bestaan verschillende typen garagedeuren met elk hun eigen voordelen. We bespreken er een aantal hier die wellicht praktisch zijn voor jou dan je huidige garagepoort.

Kanteldeuren

De klassieke garagedeur is de zogenaamde kanteldeur die je in feit omhoog klapt om hem te openen. Hoewel dit een ouderwets type garagepoort is, is de kanteldeur wel verder doorontwikkeld. Vooruitstrevende fabrikanten hebben zich beziggehouden met het verhogen van de veiligheid van de kanteldeur door bijvoorbeeld beschermkappen rondom de veren te monteren en een meervoudig veersysteem te implementeren. Ook zijn de sloten beter geworden, zodat inbraak via de garagedeur minder gemakkelijk is.

Openslaande garagedeuren

Wil je een landelijke uitstraling creëren of wil je simpelweg geen garagedeur die anders opent dan een normale deur, dan kun je kiezen voor openslaande garagedeuren. Deze worden in veel gevallen van hout gemaakt. Het handigst is uiteraard als deze deuren naar buiten opengaan, zodat je de ruimte binnen in de garage optimaal kunt benutten. Openslaande garagedeuren zijn erg praktisch wanneer je regelmatig via de garage naar binnen of naar buiten gaat.

Garagepoort met loopdeur

Een alternatief voor openslaande garagedeuren is een soort tussenvorm die wel gekanteld moet worden om geheel geopend te worden, maar ook een zogenaamde loopdeur heeft. Dan kun je met behulp van die deur alsnog de garage in en uit zonder de gehele garagedeur te hoeven openen. Dat scheelt tijd en moeite als je bijvoorbeeld met de fiets weg wilt.

Zijdelingse garagedeuren

Wil je openslaande garagedeuren die naar binnen langs de muren aan beide zijden van de garage openen, dan kan dat ook. Zijdelings garagedeuren bieden ook het voordeel dat je relatief makkelijk even de garage in en uit kunt gaan, maar ze hebben wel als nadeel dat je de zijmuren waarin de deur tijdens het openen komt te hangen niet kunt gebruiken voor bijvoorbeeld stellingkasten.

Sectionaaldeur

Een sectionaaldeur is een deur met een soort lamellensysteem. Hij opent verticaal, waarbij de lamellen onder het plafond worden gehangen. Een sectionaaldeur heeft als grote dat je de ruimte vóór de garage optimaal kunt gebruiken. Dit is anders bij een kanteldeur, omdat daarbij het deurblad tijdens het openen naar buiten toe draait.

Roldeur

Dan is er ook nog de roldeur, die ook erg handig is als je de ruimte in de garage optimaal wilt kunnen benutten. De lamellen van een roldeur worden verticaal in een opbergsysteem opgerold. Zo kun je zowel de ruimte vóór als in de garage optimaal gebruiken.

