Rianne loopt marathon in haar uppie, voor Kenia

REGIO • De Dordtse Rianne Spoor-Zwartbol (geboren Lekkerlandse) is zaterdagochtend 10 april in haar eentje aan een marathon begonnen, van Dordrecht naar Brandwijk. Ze doet dat voor een goed doel in Kenia.

Via de Vuilendam en Bleskensgraaf loopt ze weer terug, om tijdens de laatste tien kilometer gezelschap te krijgen van enkele meelopers. Ze trotseert regen en een koude wind.

Sloppenwijk

Rianne wil de 42,2 kilometer lopen om geld bijeen te brengen voor een echtpaar dat zich inzet voor kinderen in een Keniaanse sloppenwijk. Ze vertelt: “Lizz werkt in Korogocho, een sloppenwijk van 1,5 vierkante kilometer met ruim 150.000 inwoners, gebouwd rond een afvalberg. Gangsters beheersen daar het leven van de mensen.”

Dagopvang starten

“Lizz en haar man Remco willen een dagopvang starten, net buiten de sloppenwijk”, vervolgt Rianne. “Daar willen ze Bijbels onderwijs gaan geven en kinderen praktische vaardigheden leren.” Enthousiast: “Ik heb al meer geld opgehaald dan waar ik op had gerekend. Ik zit al op de duizend euro. Mensen die ook nog een donatie willen geven, kunnen me een berichtje sturen.”

Grenzen verleggen

Aanvankelijk liep Rianne altijd korte afstanden, maar een jaar geleden besloot ze haar grenzen te verleggen. “Op een gegeven moment liep ik 23 kilometer en dacht ik: ik ga richting de marathon. Zonder doel ben ik verder gaan trainen, totdat ik de 30 kilometer liep.”

Verbaasd

Toen Rianne hoorde van de armoede in Kenia en Lizz hoorde vertellen over de hulp die ze wil bieden, wist Rianne: voor dat doel ga ik hardlopen. “Mensen zijn vaak verbaasd dat ik het alleen ga doen, maar ik ben gewend om in mijn eentje te lopen.”

Hoofd leegmaken

Trainen doet Rianne altijd in de polder. “Daar kan ik van de omgeving genieten. Ik heb een gezin met drie kinderen en ben gastouder. Daardoor ben ik altijd met mensen samen. Als ik de deur uitga om te rennen, ben ik heerlijk even alleen. Hardlopen is mijn hobby, ik kan al lopend mijn hoofd leegmaken.”

Support

Omdat ze tegen de laatste 10 kilometer toch wel opziet, krijgt ze support van een klein groepje meelopers. “Het is wel heel lekker dat ik dat laatste stuk niet alleen ben. En mijn man heeft van alles geregeld voor bij de finish.”

Langs zus

Ze koos haar route via Brandwijk omdat haar zus Coriene Verhoef daar woont. “Ik dacht: het is handig om langs haar boerderij te gaan, dan kan ze me drinken geven voor de tweede helft. Uiteindelijk is dat niet meer nodig, want ik heb alles bij me.”

Ben je benieuwd of Rianne het gehaald heeft? Hou dan onze site en kranten in de gaten!

Wie Rianne’s doel wil steunen, kan haar een bericht sturen via: https://www.facebook.com/rianne.spoor of riannez@hotmail.com.