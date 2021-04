Gebedsoproep moskee weerklinkt voor eerste keer in Alblasserdam

ALBLASSERDAM • De Yunus Emre moskee in Alblasserdam liet vrijdagmiddag net voor 14.00 uur voor de eerste keer de gebedsoproep voor het vrijdagmiddaggebed weerklinken.

Dat verliep in alle ordelijkheid. Een dag eerder waren er nog meerdere incidenten, waarbij over en weer bedreigingen zouden zijn geuit.

Orhan Yilmaz, voorzitter van het moskeebestuur, gaf voorafgaand een korte persverklaring. “Dit was een langgekoesterde wens van de Alblasserdamse geloofsgemeenschap”, stelde hij. “Een gemeenschap die meer dan duizend mensen telt.”

Hij vervolgde: “We zijn niet uit op provocatie, maar willen alleen ons geloof belijden op de manier die bij ons past. De gebedsoproep is een onderdeel daarvan. We hopen op begrip van een ieder.”

Acceptabel

Vanuit de luidsprekers weerklonk even later de gebedsoproep, de azan. Enkele tientallen belangstellenden waren aanwezig om dat te beluisteren. Onder hen was ook burgemeester Jaap Paans.

“De eerste tekenen zijn dat het geluidsniveau niet dusdanig belastend was dat het niet acceptabel zou zijn. Wel hebben we de Omgevingsdienst op drie plekken laten meten. De uitkomsten daarvan ontvang ik later.”

Ophef

Desondanks realiseerde hij zich terdege dat er het nodige te repareren valt om de rust terug te laten keren. De manier waarop het moskeebestuur de communicatie rond de gebedsoproep aanpakte zorgde voor veel ophef.

De klacht van veel omwonenden was dat er niet naar hen is geluisterd. Ook zijn er veel bezwaren vanuit christelijke hoek, die het kwetsend vinden dat een dergelijke islamitische oproep weerklinkt in Alblasserdam.

Verbinding

“Er is sprake van een verlies aan verbinding”, zei burgemeester Paans na het weerklinken van de azan. “Het is overduidelijk dat het om meer dan alleen deze gebedsoproep gaat. Er was al eerder sprake van overlast en onbegrip. Dat zijn de thema’s waarop we actie moeten ondernemen.”

Het gesprek aangaan staat daarin wat hem betreft centraal. “We willen representatieve vertegenwoordigers van het moskeebestuur, van omwonenden en van de andere geloofsgemeenschappen in Alblasserdam, onder begeleiding van de Stichting Welzijn Alblasserdam, bij elkaar aan tafel brengen.”

Incidenten

Refererend aan de opstootjes een dag eerder stelde Paans: “Het zou naïef zijn om te veronderstellenden dat één en ander zonder spanningen zou verlopen. Maar er zijn twee incidenten geweest; laten we het niet groter maken dan dat het is.”