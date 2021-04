VHL-burgemeester Fröhlich ondertekent Molukken-brief

VIJFHEERENLANDEN • Ruim 100 burgemeesters uit Nederland hebben op donderdag 8 april een brief naar de minister-president gestuurd, waarin zij hem oproepen om een gebaar te maken richting de Molukse gemeenschap en het leed te erkennen dat hen is aangedaan.

Maandag 22 maart 2021 stond er al een ingezonden brief in de Volkskrant, namens een aantal burgemeesters. In deze ingezonden brief werd het nieuwe kabinet opgeroepen om het leed dat de Molukse gemeenschap is aangedaan door de Nederlandse overheid, te erkennen.

Het initiatief ontstond uit een klein gezelschap burgemeesters dat regelmatig bij elkaar komt om issues rond de Molukse zaak te bespreken. Aanleiding was, dat het zondag 21 maart 70 jaar geleden was, dat de eerste Molukkers in Nederland arriveerden. De reacties op de ingezonden brief waren overweldigend.

Vervolg

Om deze boodschap kracht bij te zetten, is er nu een brief aan de minister-president gestuurd. Via het Nederlands Genootschap van Burgemeesters is een brede uitvraag gedaan, wie deze brief mede wil ondertekenen.

In de brief staat een concrete oproep om een duidelijk gebaar te maken en het leed dat de Molukkers is aangedaan te erkennen. Een dergelijk gebaar zal zeker bijdragen aan een betere samenwerking met de Molukse gemeenschappen in de respectievelijke gemeenten.

Ruim 100 burgemeesters hebben de brief ondertekend, waaronder burgemeester Sjors Fröhlich van Vijfheerenlanden. Hij staat zelfs als eerste genoemd bij de ondertekenaars. Dat is opvallend, omdat de lijst van ondertekenaars is ingedeeld op alfabetische volgorde. Vijfheerenlanden zou daardoor als een van de laatsten genoemd moeten worden, maar staat dus bovenaan. De brief is donderdag naar minister-president Mark Rutte verstuurd.