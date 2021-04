Drie Ammerse scholen en Wasko straks samen onder één dak

GROOT-AMMERS • De drie basisscholen in Groot-Ammers en de kinderopvang van Wasko krijgen een gezamenlijk nieuw gebouw. Dat moet komen in de Molenbuurt, tussen de Korenmolen en de Haarsteeg.

Alle raadsleden van Molenlanden stemden donderdag 8 april in met een voorbereidingskrediet van 780.000 euro voor dit plan. Tijdens de raadsvergadering op dinsdag 20 april wordt het onderwerp dan ook een hamerstuk.

Oud gebouw

Het gaat om drie scholen die worden bestuurd door twee schoolbesturen: OBS De Ammers valt onder O2A5, CBS Eben Haëzer en CBS Rehoboth onder CBS Molenwaard. O2A5 diende in februari 2019 een aanvraag in voor renovatie of vervanging van OBS De Ammers. Deze school is gehuisvest in een relatief oud en gedateerd schoolgebouw uit 1974. Medio 2019 nam CBS Molenwaard contact op met de gemeente over de mogelijkheid het braakliggende terrein naast CBS Eben Haëzer te benutten als nieuwe plek voor CBS Rehoboth.

Molenbuurt

De betrokken scholen en Wasko verhuizen het liefst naar de Molenbuurt. Daarmee valt een andere locatie af: De boomgaard, ten noordwesten van sporthal De Reiger. Over bouwheerschap en eigendomsverhoudingen moeten nog afspraken gemaakt worden.

Lovend

Raadsleden waren allemaal lovend over het plan. Paul Verschoor (PM): “We denken dat hier een prachtig plan ligt.” Bert Moret (VVD): “Prima voorstel, gedragen door de samenleving en de scholen. Ik hoop dat de drie scholen ook uit eigener beweging goed zullen samenwerken.”

Wethouder Bram Visser gaf desgevraagd uitleg over clustering van activiteiten. “We gaan praten over gebruik van het voetbalveld voor gym. Eventueel kunnen leerlingen via het voetbalterrein naar De Reiger gaan, als er in de winter gesport moet worden.”

Vertreklocaties

Piet de Gruijter (SGP) wilde weten of een mogelijk saldo van kosten en opbrengsten van de vertreklocaties kan worden benut voor zaken die op een wensenlijstje staan. Visser: “We weten nog niet wat de vertreklocaties gaan opleveren. Dat is een ander traject. We zullen een interactief traject met de omgeving hebben over invulling van de drie vertreklocaties. We willen uitgaan van budgetneutraliteit.”

Huisvesting 28 scholen

Voorafgaand aan de Ammerse scholen werd het integraal huisvestingsplan primair onderwijs besproken. Dit gaat over 28 scholen in Molenlanden en beslaat de periode 2021 tot 2032.

Hitte

Bert Moret (VVD) vroeg zich af of de gemeente scholen kan helpen die op hete zomerdagen problemen hebben met het binnenklimaat. “Soms moest onder verschrikkelijke omstandigheden les worden gegeven. Kunnen we als gemeente helpen met noodvoorzieningen, zoals mobiele airco’s?”

Visser wil het ‘structureel aanpakken’ en leek geen voorstander van ‘lapmiddelen’. “We zijn bezig met een inventarisatie om te zorgen voor frisse klassen en ook in verband met voldoende ventilatie vanwege corona.”

Bekostigen

Joke van de Graaf (DM) wilde weten hoe de gemeente alle huisvesting gaat bekostigen. “Het gaat om een bedrag tussen de 46 en 52 miljoen, dus het gaat wel ergens over. Wat ons betreft gaan we per project een besluit nemen. Kunt u wat meer duiding geven, hoe gaan we dit bekostigen?”

Ruimte gecreëerd

Visser: “Dat is een vraag die nog boven de markt hangt. De bedragen zijn een inschatting. Maar we hebben niet voor niks een bezuinigingsoperatie ondergaan waarmee we ruimte hebben gecreëerd in de begroting. U krijgt bij elk plan te horen: wat zijn de kosten die samenhangen met de investering in een kern? U bent de budgethouder, we zullen u om toestemming vragen. We gaan er in de komende kadernota en bij de komende begroting rekening mee houden. Mocht het teveel tegelijk zijn, dan moeten we er keuzes in maken, ook in overleg met de schoolbesturen.”