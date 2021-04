Rabobank biedt kennis en inspiratie voor startende ondernemers

REGIO • Mensen die net begonnen zijn met een eigen onderneming of op het punt staan om te starten, kunnen bij de Rabobank een aantal online Rabo Inspiratiesessies volgen, waarmee ze op weg geholpen worden met kennis en inspiratie. Ze krijgen tools aangereikt die ze nodig hebben om een vliegende start te maken met hun bedrijf.

Op dinsdag 20 april om 16.30 uur is de eerste sessie met als thema: Droomstart: een fiscaal juridische verkenning. Robert Knoops, ondernemer en fiscaal jurist bij Rokade Advies, laat aan de hand van feiten en fabels zien wat nodig is voor een goede start. De andere inspiratiesessies staan gepland op dinsdag 12 oktober (Brand Storytelling) en dinsdag 19 november (The Perfect Pitch).

Voor meer informatie en aanmelden: www.rabo.nl/zuidholland/starters.