Wandelen met de Nationale Diabetes Challenge in gemeente Vijfheerenlanden

VIJFHEERENLANDEN • Vanaf maandag 3 mei wordt in de gemeente Vijfheerenlanden de Nationale Diabetes Challenge gehouden.

Gedurende 20 weken gaan deelnemers met elkaar onder begeleiding van en in samenwerking met diverse zorgverleners werken aan een gezonde toekomst en betere conditie. Dit doen ze door samen wekelijks te wandelen. De wandelingen zijn bedoeld voor zowel mensen met diabetes als zonder diabetes.

Maandagavond 3 mei om 19.00 uur start de eerste wandeling in Vianen en maandagmiddag en donderdagmiddag wordt er respectievelijk in Schoonrewoerd en Leerdam gelopen. Er wordt rekening gehouden met ieders wandelniveau en de afstanden worden rustig opgebouwd. Uiteraard wordt er gelopen volgens de Covid-19 maatregelen die gelden volgens het RIVM.

Belangstellenden kunnen contact opnemen met René Nagtegaal van ReNa Wandelsport, te bereiken op 06-52457299 of via e-mail: info@renawandelsport.nl. Uiteraard kan men ook contact opnemen met de huisarts voor meer informatie. Inschrijven kan via de website: www.nationalediabeteschallenge.nl/vijfheerenlandenbeweegt

De Nationale Diabetes Challenge is een bewezen effectieve wandelinterventie van de Bas van de Goor Foundation. Bij deze interventie werken professionals uit het zorg-, sport- en sociale domein samen om mensen (met en zonder diabetes) op een laagdrempelige manier in beweging te brengen.