Boa’s moeten steeds meer in actie komen in Molenlanden

MOLENLANDEN • De Boa’s hadden in het afgelopen jaar beduidend meer werk te doen in de gemeente Molenlanden dan in het jaar ervoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s). Het aantal meldingen steeg van 73 in 2019 naar 161 in 2020.

De stijging had vooral te maken met meer meldingen voor parkeeroverlast. Niet alleen door verkeerd geparkeerde auto’s, maar ook aanhangers, campers en caravans stonden verkeerd of te lang op de openbare weg. Wellicht is dit verklaren doordat er veel mensen thuis waren in het afgelopen jaar. Het aantal meldingen voor afval en milieu steeg van 7 in 2019 naar 19 in 2020.

Sinds de uitbraak van het coronavirus zijn de toezichtstaken van de Boa’s uitgebreid en geïntensiveerd. De Boa’s moesten naast hun reguliere toezichtstaken, ook toezicht houden op de naleving van de noodverordening(en) en later de Tijdelijke wet maatregelen covid-19.

Ondanks de corona-werkzaamheden is het gelukt om alle meldingen van inwoners op te pakken. Bij bepaalde constateringen (zoals illegale feestjes) is opgeschaald naar politie. Er is een goede samenwerking met politie; bij meerdere acties en projecten is samen opgetrokken.