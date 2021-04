Vogelexcursie voor kinderen in de Everdingerwaard

EVERDINGEN • Op zaterdag 10 april geeft Natuur- en Vogelwacht De Vijfheerenlanden een vogelexcursie voor de jeugd. Leeftijd is vanaf 8 jaar. Jongere kinderen kunnen alleen mee onder begeleiding van een (groot)ouder .

Van 09.00 tot 11.00 uur loopt de groep rond de Everdingerwaard. De start is op de Lekdijk aan de westkant van Fort Everdingen en onderweg gaan de deelnemers vogels spotten. Deelname kost 3 euro per kind.

Opgeven is nodig i.v.m. de te nemen coronamaatregelen. Dit kan bij C. Kramer, per email chr.kramer@outlook.com, of via 0345-619684.