Volop politieke vragen over bouwplan De Vossenburcht: ‘It takes two to tango’

MOLENLANDEN • Het dreigen te mislukken van de woningbouwplannen De Vossenburcht in Goudriaan, waarover deze krant eind vorige week online berichtte, houdt de gemoederen in de gemeenteraad van Molenlanden flink bezig. DoeMee! en CDA dienden er gezamenlijk acht schriftelijke vragen over in en in de commissievergadering van dinsdagavond stelde de SGP er zes mondelinge vragen over aan wethouder Arco Bikker.

Projectontwikkelaar Adriaan Meerkerk zegt er met de omwonenden en de omgevingsdienst niet uit te komen en neigt nu naar een bedrijfshal -het bestemmingsplan voorziet daarin- in plaats van woningen. Woningen waar Goudriaan zo naar ‘smacht’.

De vragenstellers opteren voor een ‘gevarieerd woningbouwprogramma met respect voor het historische dorpslint’. “Ziet het college mogelijkheden om uit deze impasse te komen?”, vroeg Bas de Groot (SGP) heel concreet.

In gesprek

Alle vragen zullen worden gebundeld en schriftelijk door het college worden beantwoord. Verantwoordelijk wethouder Arco Bikker ging er al wel kort op in. Hij verklaarde verrast te zijn door het artikel op de website van Het Kontakt.

“In onze beleving zijn we nog met de projectontwikkelaar in gesprek over een passend woningbouwplan”, aldus Bikker. De wethouder had afgelopen weekend contact met Meerkerk, een gesprek dat vandaag (woensdag) wordt voortgezet. “Wat ons aangaat komt er woningbouw, passend in de omgeving”, herhaalde hij. “Maar it takes two to tango...”