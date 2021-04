Molenlanden tekent contract met Den Dunnen Bouw voor 8 koopwoningen Doetse Vliet III

GIESSENBURG • Onlangs tekende wethouder Arco Bikker en de directeur van Den Dunnen Bouw & Ontwikkeling de koopovereenkomst voor de bouw van acht twee-onder-één-kap woningen in Doetse Vliet III in Giessenburg.

Hiermee kan nu ook de laatste bouwvlek, die is aangewezen voor koopwoningen in Molenlanden, in ontwikkeling worden genomen. Wethouder Arco Bikker: “Ook dit project zal een mooie impuls geven om de doorstroming te bevorderen in onze gemeente”.

31 woningen

Naast de 8 twee-onder-een-kap woningen, komen op de woningbouwlocatie Doetse Vliet III in totaal 31 woningen, waarvan 12 woningen in CPO-verband. CPO is een ontwikkelvorm, waarbij toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever zijn voor hun eigen nieuwbouw-project. Daarnaast worden er circa 6 huurwoningen door de woningbouwcorporatie en 5 zelfbouwwoningen via particuliere uitgifte gebouwd. Alle gronden voor koopwoningen in de gemeente zijn inmiddels uitgegeven.

Start verkoop

De voorbelasting en het bouwrijpmaken van de bouwvlek is per 1 april afgerond. Geheel volgens planning zullen de komende weken de eerste bouwactiviteiten starten.

De start van de verkoop van de 8 twee-onder-één-kap woningen zal via de gemeentelijke website www.projectenmolenlanden.nl en op de gemeentepagina in Het Kontakt worden aangekondigd. Toewijzing zal geschieden via inschrijving en loting door de notaris.