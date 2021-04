ChristenUnie blijft zoeken naar oplossing voor oude gemeentehuis Streefkerk

STREEFKERK • De ChristenUnie (CU) in Molenlanden heeft opnieuw vragen gesteld aan het gemeentebestuur over het oude gemeentehuis aan de Kerkstraat 31 in Streefkerk.

Omdat het ernaast gelegen horecagebouw van de Vijf Lelies ingedeeld is in categorie 3 (zware horeca), worden de mogelijkheden voor herontwikkeling en bewoning van de Kerkstraat 31 zeer beperkt. CU zou graag willen dat de Vijf Lelies wordt ingedeeld in categorie 2, net als Café & Eterij ’t Centrum in het dorp.

“Boven en naast ‘t Centrum wordt gewoond en dat levert geen problemen op terwijl, in normale tijden, ‘t Centrum veel vaker open is dan De Vijf Lelies”, stelt Pieter van Bruggen van de ChristenUnie. “In De Vijf Lelies wordt slechts een aantal keer per jaar een (groot) feest gehouden. Het lijkt onlogisch om daarom gelijk te spreken van ‘zware horeca’ oftewel nachthoreca. Kortom, is categorie 3 noodzakelijk en waarom kan er wel boven/naast ‘t Centrum worden gewoond en niet naast De Vijf Lelies?”

ChristenUnie Molenlanden wil weten of de huidige bedrijfsvoering van de Vijf Lelies kan worden voortgezet als dit pand wordt ingedeeld volgens categorie 2.

Het ernaast gelegen pand aan de Kerkstraat 31 blijkt al jaren een lastig dossier. Er zijn allerlei pogingen ondernomen om tot een oplossing te komen, maar zonder resultaat. Met de geplande herinrichting van de Kerkstraat in het vizier (riolering is al gedaan) is het volgens de ChristenUnie nog belangrijker dat er een oplossing komt voor het voormalige gemeentehuis.

Ook de veiligheid speelt een rol. Recent zijn er namelijk weer een aantal dakpannen naar beneden gevallen.