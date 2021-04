Gebedsoproep moskee Alblasserdam gaat vrijdag 9 april toch door

ALBLASSERDAM • Ondanks een oproep van de gemeenteraad om het besluit op te schorten, laat het bestuur van de moskee in Alblasserdam vrijdag 9 april toch de gebedsoproep in de buurt weerklinken. De bestuursleden stellen dat er voldoende draagvlak voor is.

Dat bleek dinsdag tijdens de speciaal ingelaste commissievergadering, waarbij insprekers gelegenheid kregen hun mening over deze veelbesproken gebedsoproep te geven.

Namens het moskeebestuur meldde Fazli Kafa dat er afgelopen week twee informatieavonden zijn geweest. “Daar kwamen vijftien huishoudens op af, in totaal ongeveer 25 mensen. Het waren nuttige avonden. Onze conclusie is dat de problemen liggen bij de communicatie, niet met de gebedsoproep zelf.”

Voldoende draagvlak

Op basis van de gesprekken en de eerdere raadplegingen van omwonenden, vorig jaar, concludeert het moskeebestuur dat er voldoende draagvlak is en dat de gebedsoproep dus 9 april gewoon door kan gaan, ondanks de vraag van de raad om dit nog niet te doen.

“De oproep van de gemeenteraad om ons besluit op te schorten is gebaseerd op een onvolledige visie, alsof de hele buurt tegen de gebedsoproep zou zijn.”

Test

Donderdag 8 april is er een test, waarbij in samenspraak met omwonenden gekeken wordt welk volume de gebedsoproep zal gaan krijgen. “En wat in ieder geval zeker is: het blijft bij één keer in de week, voor het vrijdagmiddaggebed. Meer is niet effectief en onnodig.”