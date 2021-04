Molenlanden organiseert online bijeenkomst ‘Samen afspraken maken in coronatijd’

MOLENLANDEN • Het kan een behoorlijke uitdaging zijn voor ouders en opvoeders om het in deze coronatijd gezellig te houden in huis.

Er zijn allerlei uitdagingen, zoals thuisonderwijs, zorgen om familie of vrienden, anders (thuis)werken en minder sociale contacten. Het maken van onderlinge afspraken kan helpen. Tijdens de online bijeenkomst ‘Samen afspraken maken in coronatijd’ krijgen deelnemers onder andere praktische tips. Geïnteresseerden zijn donderdag 22 april vanaf 20.30 uur welkom.

Tijdens de online bijeenkomst krijgen deelnemers praktische tips en adviezen om de rust in huis te bewaren. Hoe kun je bijvoorbeeld samen met het hele gezin afspraken maken waar iedereen zich aan wil houden? ‘Kinderen en jongeren hebben duidelijke regels en structuur nodig’, zegt Geeri de Jong van Sociaal Team Molenlanden. ‘Afspraken geven duidelijkheid over wat je van je kind verwacht.’ Maar het valt niet altijd mee om de regels ook na te leven. ‘Je kunt je kinderen ook betrekken bij het maken van deze regels, zeker in deze bijzondere tijd. Samen afspraken maken in plaats van dat je als ouder vertelt hoe het moet, zorgt regelmatig voor verrassende afspraken. Kinderen zijn heel creatief.’

Ervaringen delen

Deelnemers kunnen ook onderling ervaringen uitwisselen. Geeri: ‘De kans is groot dat iedereen tegen dezelfde dingen aanloopt en samen weet je meer dan alleen. Daarnaast kan het al helpen door te weten dat je niet de enige bent.’

De bijeenkomst vindt online plaats op donderdag 22 april van 20.30 tot 21.30 uur (inloop vanaf 20.15 uur). Aanmelden kan tot en met dinsdag 20 april via het Sociaal Loket: 088-7515100 of sociaalloket@jouwgemeente.nl. Deelname is gratis.