Burgemeester Fröhlich reageert op onrust in Molukse wijk Leerdam, agent doet aangifte van poging tot doodslag

LEERDAM • Burgemeester Sjors Fröhlich heeft dinsdag een reactie gegeven op de gebeurtenissen die dit paasweekend in de Molukse wijk in Leerdam plaats hebben gevonden.

“Op zaterdagavond 3 april en zondag 4 april zijn op verschillende momenten politieagenten, boa’s en medewerkers van de gemeente bedreigd en geïntimideerd. Voor mij is de absolute ondergrens dat de politie en andere hulpdiensten altijd en overal hun werk moeten kunnen doen. Dat was niet het geval.”

“Zo is er zaterdagavond een fles met onbekende inhoud tegen een politieauto gegooid. Ook is er een baksteen naar een politieagent gegooid, die hij maar net kon ontwijken. Er is aangifte gedaan wegens poging doodslag/ zware mishandeling plus geweld tegen politieambtenaren. Vanwege dit feit is de volgende dag een buurtonderzoek ingesteld. Zondagmiddag zijn boa’s en gemeentemedewerkers geïntimideerd en zijn vernielingen aangericht aan een voertuig van de gemeente. Ook hiervan is aangifte gedaan.”

“Volgens de politie was er een risico dat de situatie verder zou escaleren. Om daarop voorbereid te kunnen zijn, is er opgeschaald. Vandaar dat er zoveel politie aanwezig was in Leerdam-West. Gelukkig heeft men na een gesprek besloten om de groep te ontbinden en weer naar binnen te gaan. Vervolgens is ook de politie weggegaan.”

“Daarnaast hebben we te maken met de coronaregels. Dat betekent een verbod op groepsvorming en de handhaving van de avondklok.”

“Ik heb kennisgenomen van het besluit van de Ambonese/ Molukse Vertegenwoordiging om het contact voorlopig te verbreken. Dat betreur ik. Mijn deur staat altijd open. Ik wil graag snel weer in overleg. Dat is wat mij betreft namelijk de enige weg die tot een duurzame oplossing leidt.”