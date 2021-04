Qbuzz vergroot comfort op de MerwedeLingelijn

REGIO • De treinen op de MerwedeLingelijn zijn door Qbuzz flink onder handen genomen. Ze rijden nu in de herkenbare rood-grijze R-netstijl en zijn uitgerust met nieuwe comfortabele stoelen, USB-aansluitingen, oplaadpunten en snelle wifi.

De treinverbinding tussen Dordrecht en Geldermalsen is met deze kwaliteitsverbetering nog aantrekkelijker geworden voor reizigers.

R-net is het kwaliteitsmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer. Een reis met R-net voldoet aan vijf zekerheden: betrouwbaar, frequent, snel, toegankelijk en aantrekkelijk. Overstappen gaat makkelijk en snel op de knooppunten waar R-net samenkomt met andere vormen van vervoer. De bussen, trams, metro’s en treinen van R-net zijn herkenbaar aan de rood-grijze kleuren en het R-net logo.

Ruggengraat

De MerwedeLingelijn is de ruggengraat van het openbaar vervoer in de regio Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem. Qbuzz verzorgt sinds december 2018 het openbaar vervoer in deze regio en heeft toen meteen de kwartiersdienst tussen Dordrecht en Gorinchem uitgebreid tot 20:00 uur ’s avonds. Nu de MerwedeLingelijn volledig is omgebouwd in de R-net stijl is er weer een flinke kwaliteitsverbetering gemaakt. Reizigers hebben nu nog meer comfort en kunnen met de wifi, usb-aansluitingen en oplaadpunten hun reistijd direct gebruiken als werktijd of de tijd in de trein op een andere manier benutten met gebruik van deze voorzieningen.

Factcheck

De make-over van de tien R-net treinen op de MerwedeLingelijn was een flinke klus. Zo is er ruim 2000 meter kabel gelegd voor de USB-aansluitingen en stroomvoorziening en zijn er in totaal 125 aansluitpunten gerealiseerd. De oude stoelen verwijderen was ook een behoorlijk tijdrovende bezigheid. Per trein is hier 400 uur aan gewerkt, om alleen de stoelen te verwijderen. In totaal zijn er ruim 1.600 stoelen vervangen. Om de buitenzijde van de treinen in de R-net kleuren te krijgen, is er voor een half voetbalveld aan folie op de treinen geplakt.

Toekomstige ontwikkelingen

Op station Geldermalsen wordt er al enkele jaren hard gewerkt aan grote aanpassingen aan het spoor. De MerwedeLingelijn krijgt vanaf september 2022 een eigen vrij liggend spoor. Daardoor wordt de verbinding betrouwbaarder omdat de trein niet meer het drukke spoor tussen Utrecht en Den Bosch hoeft te kruisen. Daarnaast wordt station Gorinchem gemoderniseerd. De belangrijkste aanwinst hierin is een reizigerstunnel, die ervoor te zorgt dat reizigers met een beperking gebruik kunnen maken van een hellingbaan of lift. Zo worden de perrons toegankelijk voor iedereen. De tunnel is vanaf december 2021 klaar voor gebruik.