Eurogroep zoekt techneuten in alle soorten en maten

BLESKENSGRAAF • Volg je een technische opleiding aan het MBO, HBO of de Technische Universiteit, of heb je je diploma al binnen en heb je de nodige ervaring opgedaan? Bij Eurogroep, actief in logistiek, solar en tuinbouw kunnen ze jouw kennis en kunde goed gebruiken. Je stapt binnen in bedrijven die toonaangevende industriële apparatuur ontwikkelen.

De basis van het Bleskensgraafse familiebedrijf is TTA wat in de jaren negentig is opgericht. In het pand aan de Melkweg worden onder deze vlag machines ontworpen en geproduceerd voor de tuinbouwsector in binnen- en vooral buitenland. Naast de vestiging van TTA in Bleskensgraaf, heeft TTA ook een vestiging in de Verenigde Staten.

Eurotron is de solartak van Eurogroep. Binnen Eurotron richten ze zich op de productie van hoogwaardige zonnepanelen. Een markt met heel veel potentie gezien de groeiende behoefte aan zonnepanelen. Eurotron ontwerpt en produceert machinelijnen waarop zonnepanelen geproduceerd worden. Er staan machinelijnen van Eurotron in Azië en Amerika.

Lowpad

Het nieuwste onderdeel van Eurogroep is Eurotec. Eurotec heeft de Lowpad ontwikkeld een innovatie binnen de wereldwijde logistieke sector. De Lowpad is een autonome mobiele robot, waarmee ladingdragers vervoerd kunnen worden. Bijzondere aan deze ‘robots op wielen’ is dat ze door middel van slimme cameratechnieken in dezelfde ruimte als mensen kunnen werken. Eurotec levert de oplossing aan toonaangevende logistieke bedrijven.

De drie bedrijven maken over en weer gebruik van elkaars kennis en ontwikkelingen in de uiteenlopende branches. Vandaar ook de toevoeging Linked Technologies aan Eurogroep; over en weer wordt er geprofiteerd van innovaties en nieuwe technologieën.

Pacman

Een rondleiding in het pand van Eurotec toont een hip en eigentijds interieur; wanden met de afbeeldingen van het spelletje Pacman en superhelden zorgen voor een omgeving die eerder huiselijk dan kantoorachtig aandoet.

De afzetmarkt voor de Lowpad is booming, nieuwe medewerkers zijn dan ook van harte welkom. Zeker omdat de bedrijfsonderdelen van Eurogroep alles in eigen huis doen, van het eerste idee tot het uiteindelijk produceren en verkopen van de machines en robots, is een grote variëteit aan personeelsleden nodig. In de productiehal worden de handen letterlijk uit de mouwen gestoken, op andere plekken zitten programmeurs achter hun schermen om robots op de meest ideale manier te laten functioneren.

Ontspannen werkomgeving

Schoolverlaters, BBL-ers, MBO, HBO of universitair geschoolde techneuten zijn van harte welkom. Je komt te werken in een platte organisatie waar je als medewerker veel vrijheid én verantwoordelijkheid krijgt. Je kunt rekenen op een ontspannen werkomgeving en fijne sfeer. Iets voor jou? Bekijk de vacatures op eurogroepjobs.com.

Actuele vacatures:

- International Sales Manager

- Senior Software Engineer

- Medior Software Engineer

- Full Stack Developer

- PLC Programmeur

- Technisch Inkoper

- Projectleider Robotisering

- Service Engineer/Monteur

- System Integrator

- Stage, afstuderen of BBL